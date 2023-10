Motivierte Elsbethener Kicker auf Erfolgskurs

Der Nachwuchs des USK Elsbethen ist in fast allen Altersklassen mit eigener Mannschaft vertreten.

Der USK Elsbethen präsentiert sich heuer im Nachwuchs gut aufgestellt. Bis auf die U15 hat der Verein derzeit alle Altersklassen besetzt, die U16 sogar doppelt. Die Zahl der Kinder und Jugendlichen beim Verein schwankt zwischen 200 und 220.

Der Mädchenanteil wird stetig größer. "Wir haben ein wöchentliches Training eigens für Mädchen zwischen zehn und 14 Jahren. Auch in fast allen Us sind Mädchen dabei", sagt Jugendleiter Michael Ellinger. Er bezeichnet es nicht als oberste Priorität, in allen Tabellen ganz oben zu sein: "Es geht darum, Spaß am Fußball zu haben, den Sport zu erlernen und motivierte Spieler und Trainer zu haben."

Einen Anfangs-Lauf hatte die U14 in der 2. Sparkassen-Liga. Nach einem Remis folgten drei Siege, bevor es die erste knappe Niederlage setzte. Dementsprechend hoch sind die Erwartungen von Trainer Ajdin Mahmuljin: "Mein Ziel ist es, Meister zu werden. Das ist möglich."