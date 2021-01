Motocross-Fahrer Matthias Walkner: "Irgendwann funktionierst du einfach noch"

Der Motocross-Fahrer Matthias Walkner aus Kuchl spricht im Interview mit den Tennengauer Nachrichten über seinen Dakar-Muskelkater, seine "tägliche Flucht" aus der Quarantäne und Mentaltraining, das keines ist.

Seit zwei Wochen ist der Kuchler zurück von einer der bedeutendste Langstrecken- und Wüstenrallyes der Welt und plant nun sein weiteres Jahr - soweit man derzeit planen kann.

Nach fast zwei Wochen mit täglich zehn bis zwölf Stunden am Motorrad, wie verkatert sind Sie da nach der Rallye Dakar? Welches Körperteil schmerzt am meisten?Walkner: Am meisten weh tun die Schultern und der Nacken, weil sie einfach ständig dem Wind ausgesetzt sind, und weil du viel ...