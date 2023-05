Motorrad prallte in Maria Alm in Gegenverkehr: Lenker verstarb an der Unfallstelle

Der Motorradlenker verstarb trotz durchgeführter Reanimation an der Unfallstelle.

Ein 54-jähriger Kroate ist am Donnerstagnachmittag mit seinem Motorrad auf der Hochkönig Straße tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, kam der Motorradlenker in einer starken Rechtskurve ohne Fremdverschulden zu Sturz und prallte in weiterer Folge frontal auf einen entgegenkommenden Pkw. Trotz durchgeführter Reanimation verstarb der 54-Jährige wegen seiner schweren Verletzungen. Die beiden Pkw-Insassen blieben unverletzt. An der Unfallstelle waren die Freiwillige Feuerwehr Hinterthal sowie die Rettung und ein Notarzthubschrauber im Einsatz. Die B164 war im Bereich der Unfallstelle für etwa 90 Minuten komplett gesperrt.