Motorrad-Raser im Wiestal bei erlaubten 60 km/h mit 148 km/h geblitzt

Bei Schwerpunktkontrollen durch zivile Polizeimotorradstreifen der Landesverkehrsabteilung Salzburg wurden am Dienstag zwei Motorradfahrer mit jeweils massiven Geschwindigkeitsüberschreitungen aus dem Verkehr gezogen.

Ein 57-jähriger Motorradlenker wurde dabei auf der Wiestal-Landesstraße im Tennengau mit dem enormen Tempo von 148 km/h gemessen - in einem Bereich, in dem maximal 60 km/h erlaubt sind. Der Führerschein wurde dem eklatanten Raser - er war um 88 km/h zu schnell - an Ort und Stelle abgenommen.

Ein zweiter Motorradfahrer, erst 18 Jahre alt, überschritt wiederum auf der Alpenstraße im Salzburger Stadtgebiet das dortige Geschwindigkeitslimit massiv: Er war mit seinem Bike bei erlaubten 70 km/h gleich 136 km/h unterwegs. Auch er muss mit einer saftigen Geldstrafe und einem Führerscheinentzugsverfahren rechnen.