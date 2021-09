Motorrad rutschte in Bad Vigaun in Parkbank: Drei Verletzte

Der 18-jährige Lenker blieb nach dem Sturz unverletzt.

Bei einem Motorradunfall in Bad Vigaun (Tennengau) sind am Sonntagnachmittag drei Jugendliche auf einer Parkbank verletzt worden. Wie die Landespolizeidirektion Salzburg am Montag in der Früh mitteilte, kam der 18-jährige Motorradlenker gegen 13:35 Uhr in einer Rechtskurve zu Sturz. Das Motorrad rutschte weiter in die Parkbank, auf der sechs Jugendliche im Alter zwischen 14 und 16 Jahren saßen.

Drei Jugendliche seien leicht bis mittel verletzt ins Spital gebracht worden. Der Lenker blieb unverletzt. Das Motorrad beschädigte auch ein abgestelltes Moped. unverletzt.