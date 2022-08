Motorrad und PKW kollidierten auf Hochkönigstraße - Zwei Verletzte

Auf der Hochkönigstraße B164 ist es am Sonntag zu einem Unfall gekommen. Ein Motorradlenker wurde schwer verletzt, ein PKW-Insasse leicht verletzt. Die B164 wurde totalgesperrt.

Auf der Hochkönigstraße in Maria Alm kollidierten am Sonntag ein Motorrad- und ein PKW-Fahrer. "Wie es zu dem Unfall kam, können wir bisher nicht sagen", teilte das Rote Kreuz auf SN-Anfrage mit. Der Motorradlenker wurde mit schweren Verletzungen in das Krankenhaus Schwarzach geflogen, ein PKW-Insasse wurde mit leichten Verletzungen in das LKH Salzburg gebracht.

Für die Dauer der Helikopterbergungen war die B164 totalgesperrt.