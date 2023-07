Motorraddrama in Obertauern: Beifahrerin starb nach Sturz bei Überholmanöver

Die Frau, eine 52 Jahre alte Tschechin, blieb in einer angrenzenden Wiese liegen. Der Motorradlenker wurde in einen Wasserschacht neben der Fahrbahn geschleudert. Das Motorrad schlitterte noch die restliche Leitschiene dahin, übersetzte in weiterer Folge die einmündende Gottschallstraße und kam nach rund 30 Metern im Straßengraben zum Stillstand.

Trotz sofortiger Reanimationsversuche von nachkommenden Fahrzeuglenkern und der Notärzteteams der Hubschrauber Alpin 6 und Christophorus 14 verstarb die Frau noch an der Unfallstelle. Der Motorradlenker musste mit Verdacht auf schwere Kopfverletzungen in das Krankenhaus Schwarzach geflogen werden.

Die B 99 war nach dem Unfall bis 16.50 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr Obertauern war mit zwei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften im Einsatz, die Polizei mit zwei Streifen.