Ein Motorradlenker wurde am Donnerstag bei einem Unfall auf der Gerlos Alpenstraße in Krimml schwer verletzt. Der Biker war laut Rotem Kreuz auf Höhe der Schönmoosalm mit einem Pkw kollidiert. Der Alpin Heli 6 brachte den Schwerverletzten in die Innsbrucker Uniklinik. Warum der Motorradlenker auf der Mautstraße mit dem Auto zusammenstieß, ist noch unklar.

Quelle: SN