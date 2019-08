Motorradfahrer auf der Glocknerstraße verletzt

50-jähriger Kärntner stürzte beim Anhalten um.

Ein 50-jähriger Motorradfahrer aus Villach hat sich am Sonntag bei einem Unfall auf der Großglockner-Hochalpenstraße im Pinzgau ein Fingerglied abgetrennt. Das berichtete die Landespolizeidirektion Salzburg.

Der Mann musste kurz vor Mittag im Kolonnenverkehr verkehrsbedingt in einer Kehre anhalten. Wegen der Neigung der Kurve nach innen bekam er keinen Halt und stürzte mit seiner Maschine auf die Seite. Er klemmte sich die Finger der linken Hand ein und trennte sich dabei das erste Glied des kleinen Fingers ab. Der Notarzthubschrauber flog ihn in das Krankenhaus Zell am See. Ein Alkotest verlief negativ.

Quelle: SN