Motorradfahrer bei Kollision mit Auto in St. Gilgen getötet

Ein 55-jähriger Motorradfahrer ist am Mittwochnachmittag beim Frontalzusammenstoß mit einem Pkw ums Leben gekommen.

Ein 55-jähriger Motorradfahrer ist am Mittwochnachmittag bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Pkw in St. Gilgen (Bezirk Salzburg-Umgebung) ums Leben gekommen. Laut Polizei ereignete sich der Unfall gegen 15.00 Uhr auf der Wolfgangsee-Bundesstraße (B158). Der Motorradfahrer kam aus der Richtung Strobl und war in Richtung St. Gilgen unterwegs. Beim Straßenkilometer 30,400 prallte er frontal gegen einen von einem 76-jährigen Salzburger gelenkten Wagen.

Der oberösterreichische Motorradfahrer starb trotz Erstversorgung durch den Notarzt des Rettungshubschraubers Martin 1 und des Roten Kreuzes Strobl noch an der Unfallstelle. Der Autofahrer kam mit leichten Verletzungen davon, er wurde ins UKH Salzburg eingeliefert. Ein Alkoholvortest bei ihm ergab 0,0 Promille. Die Unfallstelle war für eine Stunde nicht passierbar, die freiwillige Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 15 Kräften im Einsatz.