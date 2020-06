Motorradfahrer bei Unfall in der Ignaz-Harrer-Straße schwer verletzt

Der Motorradfahrer kollidierte mit einem Pkw und prallte in den Gegenverkehr.

Am Donnerstagnachmittag gegen 16.30 Uhr ereignete sich in Salzburg-Lehen bei der Kreuzung Ignaz-Harrer-Straße/Guggenmoosstraße ein schwerer Verkehrsunfall: Laut Informationen der Polizei kollidierte dort ein 56-jähriger Motorradfahrer mit einer 60-jährigen Pkw-Lenkerin. Der Motorradfahrer kam dabei zu Sturz und prallte in den stehenden Gegenverkehr. Der 56-jährige Salzburger wurde mit schweren Verletzungen ins Landeskrankenhaus gebracht. Alkotests verliefen negativ. Zwei Rettungswagen und ein Notarzthubschrauber befanden sich im Einsatz.

