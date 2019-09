Motorradfahrer mit Hund am Tank auf der Autobahn unterwegs

Bei groß angelegten landesweiten Verkehrskontrollen der Salzburger Polizei gingen am Wochenende nicht nur Raser ins Netz. Auf der Tauernautobahn bei Anif stoppten die Beamten einen Motorradfahrer, der auf dem Tank seines Bikes seinen - völlig ungesicherten - Hund mitführte.

Zur Anhaltung des 57-jährigen Bikers aus dem Flachgau kam es am Samstag. Sein während der Fahrt mitgeführter Hund war dabei gänzlich ungesichert und saß in einem Hundekörbchen, das mit einem Gurt am Tank fixiert war. Als die Polizisten den Motorradfahrer auf sein vorschriftswidriges Handeln und die möglichen Gefahren aufmerksam machten, gab der Flachgauer Biker laut Polizeibericht an, dass sein Hund an diese Art der Fortbewegung bereits gewöhnt sei. Der Biker wird wegen der mehrerer Übertretungen, insbesondere wegen mangelnder Ladungssicherung, bei den zuständigen Behörden angezeigt.

Im Rahmen der Kontrollen brummten die Polizisten am Freitag im Bezirk Zell am See insgesamt 66 Lenkern Organmandate auf - zumeist waren die Betroffenen zu schnell unterwegs.

Am Samstag überwachten Polizisten die Einhaltung der Geschwindigkeitsbeschränkungen und der geforderten Sicherheitsabstände auf der Westautobahn (A1).

SN/polizei salzburg Der Lenker hielt bei einer gemessenen Geschwindigkeit von 165 Stundenkilometern lediglich einen Abstand von 17 Metern ein, obwohl bei dieser Geschwindigkeit ein Abstand von mindestens 45 Metern eingehalten werden müsste.

Dabei kam es zu 132 Übertretungen. Ein Autofahrer hielt bei einer gemessenen Geschwindigkeit von 165 km/h (erlaubt: maximal 130 km/h) lediglich einen Abstand von 17 Metern zum "Vordermann" ein, obwohl bei diesem Tempo ein Abstand von mindestens 45 Metern eingehalten werden müsste. Ein weiterer Lenker wurde in diesem Bereich gar mit 205 km/h gemessen - er muss mit einem Führerscheinentzugsverfahren rechnen.

Quelle: SN