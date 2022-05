Motorradfahrer ohne Sturzhelm "flüchtete" vor Polizeistreife in Saalfelden: Sturz

Der 27-jährige Lenker aus dem Pinzgau versuchte, der Polizei davonzufahren. Er kam dabei in einem Kreisverkehr zu Sturz.

Am späten Samstagnachmittag fiel einer Polizeistreife in Saalfelden ein Motorradfahrer auf, der ohne Sturzhelm unterwegs war. Als der Motorradfahrer die Polizeistreife sah, erhöhte er nach Angaben der Polizei sofort die Geschwindigkeit und versuchte sich einer Kontrolle zu entziehen. Die Polizei verfolgte ihn mittels Blaulicht und Folgetonhorn durch das Ortszentrum von Saalfelden. Die Folge: In einem Kreisverkehr verlor der 27-jährige Lenker die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Er war mit kurzer Hose und kurzem T-Shirt bekleidet unterwegs und erlitt beim Unfall Abschürfungen an beiden Armen und Beinen. Das Hinzuziehen der Rettung zur Erstversorgung der Verletzungen sei vom jungen Pinzgauer abgelehnt worden, heißt es in der Aussendung der Polizei. Der Alkomattest ergab 0,96 Promille. Er musste den Führerschein vorläufig abgeben und wurde angezeigt.