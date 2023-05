Motorradfahrer raste mit 207 km/h durch Untertauern und flüchtete dann vor der Polizei

Die Polizei konnte den Motorradfahrer nach einer örtlichen Fahndung im Bereich der Gnadenalm antreffen. Im wurde der Führerschein vorläufig entzogen.

Am Donnerstagnachmittag erwischte die Polizei im Zuge von Radarmessungen in Untertauern einen Motorradfahrer, der mit 207 km/h unterwegs war. In diesem Bereich ist eine Maximalgeschwindigkeit von 80 km/h erlaubt.

Die Beamten wollten den Lenker anhalten, doch dieser blieb nicht stehen, heißt es in der Aussendung der Polizei. Es wurde eine örtliche Fahndung eingeleitet. Der Motorradlenker konnte daraufhin im Bereich der Gnadenalm angetroffen werden. Dem geständigen 40-jährigen Obersteirer wurde nach Rücksprache mit der Bezirkshauptmannschaft St. Johann, die Lenkberechtigung vorläufig entzogen und die Anzeige bei der zuständigen Bezirkshauptmannschaft erstattet.