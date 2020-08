Motorradfahrer starb bei Auffahrunfall auf der Westautobahn bei Thalgau

Der Biker dürfte das Stauende übersehen haben. Alle Reanimationen kamen zu spät.

Ein Auffahrunfall mit drei Pkw zwischen Mondsee und Thalgau in Fahrtrichtung Salzburg löste am Donnerstagvormittag einen kilometerlangen Rückstau aus. Nach ersten Informationen dürften mehrere nachfolgende Motorradfahrer dies übersehen haben. Einer der Biker prallte mit großer Wucht gegen das Heck eines stehenden Autos. Der Zweiradlenker - seine Identität stand vorerst noch nicht fest - erlag noch an der Unfallstelle trotz Einsatz des Notarztes seinen schweren Verletzungen. Zwei weitere Unfallbeteiligte überlebten den Unfall mit Verletzungen.

Quelle: SN