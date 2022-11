Motorradfahrer starb: Junger Flachgauer Autolenker wegen grob fahrlässiger Tötung angeklagt

Ein schrecklicher Unfall auf der B1 bei Henndorf, bei dem im August 2022 ein 52-jähriger deutscher Motorradfahrer starb, hat für einen inzwischen 19-jährigen Flachgauer ein strafgerichtliches Nachspiel. Die Staatsanwaltschaft brachte kürzlich beim Landesgericht Strafantrag wegen grob fahrlässiger Tötung gegen den Probeführerscheinbesitzer (Verteidiger: RA Kurt Jelinek) ein.

Demnach hatte der junge Autolenker am Vormittag des 20. August auf der B1 im Henndorfer Ortsteil Hankham kurz nach dem dortigen Umfahrungstunnel in einer langgezogenen Rechtskurve trotz doppelter Sperrlinie bei regennasser Fahrbahn mit seinem Audi ein Auto vor ihm überholt. Der Audi des 19-Jährigen kollidierte in der Folge frontal mit dem entgegenkommenden Motorrad des Deutschen. Das Bike wurde 46 Meter in eine Wiese geschleudert, Vorderrad und Gabel wurden durch die Wucht der Kollision komplett abgerissen. Der Deutsche erlag noch vor ...