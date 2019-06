Motorradfahrer stürzte am Filzensattel in Bachbett und starb

Ein 49-jähriger Motorradfahrer ist am Montag auf der Hochkönig Bundesstraße im Bereich Filzensattel in Dienten tödlich verunglückt. Der Mann war mit seiner Maschine in ein Bachbett gestürzt, teilte die Polizei Salzburg am Montagabend mit.

SN/bilderbox Symbolbild.