Motorradfahrer viel zu schnell unterwegs

Zwei Motorradfahrer, die viel zu schnell unterwegs waren, wurden von der Polizei aufgehalten.

168 km/h anstatt der erlaubten 100 km/h. Mit dieser Geschwindigkeit wurde ein Motorradfahrer von einer zivile Motorradstreife der Polizei am Samstag im Bereich der Wiestallandesstraße geblitzt. Zuvor hatte der Motorradfahrer die Polizisten mit weit überhöhter Geschwindigkeit überholt. Der 31-jährige deutsche Lenker konnte laut der Salzburger Polizei kurz darauf angehalten und kontrolliert werden.

Kurze Zeit später fiel der Streife ein weiterer Motorradfahrer im Bereich Ebenau bei einer Geschwindigkeitsbeschränkung von 60 km/h auf. Laut Polizeibericht fuhr der 22-jährige Österreicher mit 128 km/h in diesem Bereich. Dem Bericht zufolge gab der angehaltene Lenker an, die Beschränkung auf 60 km/h übersehen zu haben.

Beide Lenker werden bei der BH Hallein angezeigt und müssen mit einem Führerscheinentzug rechnen.