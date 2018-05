Motorradlenker im Mühlviertel mit 191 km/h geblitzt

Die Polizei hat im Bezirk Perg in Oberösterreich am Sonntagnachmittag einen Raser aus dem Verkehr gezogen. Der 29-jährige Mann aus Ansfelden war mit seinem Motorrad mit 191 km/h auf der Greiner Bundesstraße bei St. Georgen am Walde von einer Polizeistreife geblitzt worden. Erlaubt sind in diesem Bereich 100 km/h.

SN/APA/BARBARA GINDL Symbolbild.