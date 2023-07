Motorradlenker krachte in Leogang in Heck von Klein-Lkw

Der 19-Jährige wurde bei dem Unfall an der Hand verletzt. Die Alkotests verliefen negativ.

Am Mittwochnachmittag kam es in Leogang zu einem Verkehrsunfall. Ein 39-jähriger Lkw-Fahrer musste sein Fahrzeug vor einem Zebrastreifen anhalten. Ein nachfolgender 19-jähriger Motorradfahrer übersah dies und prallte mit seinem Motorrad gegen das Heck des Klein-Lkws. Bei dem Unfall wurde der 19-jährige Motorradfahrer an der linken Hand leicht verletzt. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der verletzte Motorradfahrer mit der Rettung in das Tauernklinikum nach Zell am See gebracht. Durchgeführte Alkotests verliefen negativ, berichtet die Polizei.