Motorradlenker raste mit 126 Stundenkilometer durch 70er-Zone in Obertrum

Radarmessungen: Bei 62 von 400 gemessenen Fahrzeugen stellte die Polizei Geschwindigkeitsübertretungen fest.

Wegen zahlreicher Anrainerbeschwerden über zu schnell fahrende Motorradfahrer nahm die Polizei am Sonntag Radarmessungen in Obertrum durch - konkret im Bereich Haunsberg-Kaiserbuche. In der 70er-Zone stellten die Polizisten bei 400 gemessenen Fahrzeugen 62 Geschwindigkeitsübertretungen fest, davon bei 23 Motorrädern.

12 Lenker fuhren um mehr als 30 Stundenkilometer zu schnell, die Höchstgeschwindigkeit maßen die Polizisten bei einem Motorradlenker: Er raste mit 126 Stundenkilometer über die Straße.

Quelle: SN