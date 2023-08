Motorradlenkerin nach Notbremsung auf Großglockner-Hochalpenstraße schwer verletzt

Die 55-jährige Deutsche zog sich schwere Verletzungen im Brustbereich zu und wurde ins Tauernklinikum nach Zell am See geflogen.

Am Montagnachmittag lenkte ein 72-jähriger Slowene seinen Pkw auf der Großglockner-Hochalpenstraße talwärts. Beim Linksabbiegen auf einen Parkplatz übersah er eine 55-jährige deutsche Motorradlenkerin, die ebenfalls talwärts fuhr. Es kam zu keiner Kollision, jedoch kam die Motorradlenkerin durch ein starkes Abbremsmanöver zu Sturz und erlitt schwere Verletzungen im Brustbereich. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Tauernklinikum nach Zell am See geflogen. Ein mit dem Pkw-Lenker durchgeführter Alkomattest verlief negativ.

Aufgrund der schweren Verletzungen der Motorradlenkerin konnte kein Alkomattest durchgeführt werden. Hinweise auf eine etwaige Alkoholisierung lagen nicht vor, berichtet die Polizei.