Motorradunfall am Rossfeld in Berchtesgaden: 22-jähriger Oberösterreicher starb, 19-jähriger Halleiner in kritischem Zustand

Am Samstagabend kurz vor 21 Uhr kam es im Bereich des Scheitelpunkts der Rossfeldstraße zum Unglück.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei Berchtesgaden befand sich eine Gruppe von Motorradfahrern vor Ort, wobei diverse Fahrmanöver durch einen 19-jährigen Halleiner mit der Kamera festgehalten wurden. Der stand dabei auf der Fahrbahn. Ein 22-jähriger Oberösterreicher näherte sich mit seinem Motorrad in hoher Geschwindigkeit, er verlor die Kontrolle über sein Gefährt und erfasste den Halleiner in voller Fahrt. Der 22-Jährige aus Vöcklabruck schlitterte mit seiner Maschine über den Asphalt, wo das das Motorrad zwei Mädchen - vier und sieben Jahre - erfasste. Die beiden Mädchen waren mit ihren Eltern aus Berchtesgaden vor Ort, um den Sonnenuntergang zu genießen. Diese erlitten einen Schock. Das Motorrad krachte mitsamt seinem Fahrer schließlich in den Pkw der Familie. Der Motorradfahrer verstarb trotz sofortiger Erste-Hilfe-Maßnahmen noch an der Unfallstelle. Alle Verletzten wurden mit insgesamt drei Hubschraubern in das Landeskrankenhaus Salzburg geflogen. Der Zustand des 19-jährigen Halleiners wurde vom Notarzt als sehr kritisch beschrieben. Die beiden Mädchen erlitten Frakturen an den Unterschenkeln.

Die Feuerwehren Berchtesgaden und Oberau waren mit sieben Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften vor Ort. Das Motorrad wurde sichergestellt. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt gesamt circa 15.000 Euro.

Mehrere Augenzeugen konnten Angaben zum Unfallhergang machen.