Motorradunfall auf Preber Landesstraße in Tamsweg: Lenker blieb mit schweren Verletzungen liegen

Am Montagnachmittag geriet ein 58-jähriger Motorradlenker auf der Preber Landesstraße, Fahrtrichtung Tamsweg, in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und touchierte die dort angrenzende Leitschiene. Durch den Aufprall stürzte der 58-Jährige und blieb mit schweren Verletzungen liegen, wie die Polizei in einer Aussendung meldet.

Nach notärztlicher Erstversorgung wurde der Mann durch das Rote Kreuz in die Landesklinik Tamsweg gebracht. Die Feuerwehr Tamsweg räumte die Unfallstelle, sie war mit zwei Fahrzeugen und zehn Mann im Einsatz.

Die Erhebungen zur Unfallursache laufen.