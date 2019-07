Motorsegler bei Paß Thurn abgestürzt

Pilot und Copilot - beide 78 Jahre alt und aus Deutschland - starteten am Dienstag vom Flugplatz im deutschen Neustadt-Aisch um über Wels und Zell am See wieder zurück nach Deutschland zu fliegen.

Am Weg zurück von Zell am See ging es über den Paß Thurn. Bei sehr gutem Flugwetter setzte nahe des Paß Thurn plötzlich ein Fallwind von Westen ein. Das Fluggerät streifte mit dem rechten Flügel einen Baum und der Pilot konnte eine Notlandung in den Wald nicht mehr verhindern. Nach dem Absturz konnten die beiden Insassen das Flugzeug selbständig verlassen. Der Pilot blieb dabei unverletzt, der andere Mann wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Zell am See geflogen.

Quelle: SN