Mountainbiker holen sich ihren zweiten Stoneman in Gold

11:20 Stunden brauchten Christian Dick und Bernhard Saringer für den "Stoneman Taurista" - für die zwei Kuchler bereits der zweite Erfolg in Gold bei den anspruchsvollen Stoneman-Mountainbike-Touren.

Es ist kein Wettkampf im klassischen Sinn - der Gegner bei den Stoneman-Mountainbiketouren ist man selbst: Wer die jeweilige Tour an einem Tag schafft, bekommt die Trophäe in Gold, wer zwei oder drei Tage braucht, in Silber oder Bronze. Nach dem Stoneman Dolomiti 2016 (120 km, 4000 Höhenmeter) haben Bernhard Saringer und Christian Dick vergangene Woche mit dem Stoneman Taurista im Pongau den zweiten derartigen Rundkurs mit Gold abgeschlossen. "135 Kilometer und 4500 Höhenmeter an einem Tag, da geht man ...