Mozart-100-Lauf: Mann geriet am Nockstein in Notlage

Am Samstag fand der "Mozart-100-Lauf" in Salzburg statt. Weil ein 59-jähriger Niederösterreicher vom Weg abkam, stürzte er rund 50 Meter in ein Bachbett ab.

Der Niederösterreicher nahm bei dem Lauf gegen 11 Uhr am Halbmarathon teil und startete ab Koppl. Die Wegstrecke führte ihn unter anderem vom Nockstein zur Gersbergalm. Am späteren Nachmittag kam der Läufer dann beim Abstieg vom Nockstein im Bereich der Nocksteinschlucht vom markierten Weg ab und folgte vorerst einem Jagdsteig, der in unwegsames Steilgelände führte.

Als dem Teilnehmer bewusst wurde, dass er sich verirrt hatte, versuchte er, in Richtung Guggental zu den dortigen Häusern abzusteigen. Dabei rutschte der 59-Jährige in dem mindestens 50 Grad steilen Waldgelände aus und schlitterte etwa 50 Höhenmeter in das darunter liegende Bachbett der Schlucht.

Mann verständigte Rettung per Handy

Der Niederösterreicher erlitt dabei nur leichte Abschürfungen, saß jedoch in der Schlucht fest. Sein Handynetz funktionierte noch, also konnte er die Polizei über seine Notlage informieren, berichtete die Polizei am Sonntagmorgen.

Daraufhin stieg der Rennleiter zum Niederösterreicher ab. Da ein selbstständiger Aufstieg des Läufers allerdings ausgeschlossen schien, verständigte er gegen 19 Uhr die Bergrettung Salzburg, die mit acht Einsatzkräften in Begleitung eines Alpinpolizisten zum Einsatzort abstiegen. Zwischenzeitlich war eine Gewitterfront über den Einsatzort aufgezogen.

Der 59-jährige Läufer konnte letztlich mit einer Trage etwa 70 Meter auf den markierten Steig verbracht werden. Von dort war es dem Mann möglich, selbstständig aber in Begleitung der Bergretter ins Tal abzusteigen.

