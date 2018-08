Mozarts Geist über der Altstadt: "Ja, ich schwebe - und bin trotzdem nicht abgehoben"

Er ist eine Institution und gehört zum Alten Markt wie das Tomaselli. Gespräch mit einer Statue.

Seit zwölf Jahren hebt der 47-jährige Maxglaner Edwin Hödl Sommer wie Winter ab und schwebt als "Geist von Mozart" über dem Alten Markt. "Ed Silver" ist gebürtiger Amsterdamer, seine Mutter ist Niederländerin. Mit fünf übersiedelte er nach Kuchl und später nach Salzburg.



Schweben Sie hauptberuflich? Hödl: Ja, ich bin selbstständiger Straßenkünstler und sehe es als meine Aufgabe, Menschen Freude zu bereiten. In Zeiten so vieler negativer Schlagzeilen sind die Leute oft so betrübt. Ich möchte ihnen wieder ein Lächeln ins Gesicht zaubern.



Kann man davon leben? Würde ich sieben Tage in der Woche zehn Stunden hier stehen, vielleicht schon, aber das möchte ich nicht. Ich unterstütze meine Lebensgefährtin in ihrem Souvenirgeschäft und bin dort geringfügig angestellt.



Haben Sie die Konstruktion, die Sie schwerelos erscheinen lässt, selbst erfunden? Ein Meisterschlosser hat sie nach meinen Plänen angefertigt. Hier heroben fühle ich mich tatsächlich schwerelos, das ist ganz anders, als wenn man auf dem Boden steht. Aber das dürfen Sie jetzt nicht verwechseln mit abgehoben sein, das bin ich nicht.

Wer waren Sie vor Ed Silver? Ich war ein Workaholic. 13 Jahre lang war ich Abteilungsleiter in einer Salzburger Druckerei und habe jeden Tag 14 Stunden gearbeitet, auch am Wochenende. Ich habe meiner Familie mit vier Kindern ein schönes Häuschen in Elixhausen gebaut. Als es fertig war, hat sich meine Frau scheiden lassen, weil ich nie Zeit hatte. Ich habe keinen einzigen Urlaub mit der Familie gemacht und war nie zu Hause. Das war ein großer Fehler. Ich habe plötzlich gemerkt, dass ich mein Leben ändern muss.



Und heute machen Sie auch Urlaub? Ja. Ich war gerade mit meiner Lebensgefährtin und unserer Tochter eine Woche in der Steiermark.



Lassen Sie Ihr Kostüm nähen? Den Stoff bestelle ich im Internet. Er ist atmungsaktiv und reflektiert das Licht. Das Kostüm näht meine Schwiegermutter, sie ist gelernte Herrenschneiderin. Ein Mal im Jahr brauche ich eine neue Garnitur. Ich kann sie mit der Hand waschen.



Schwitzen Sie nicht fürchterlich unter Ihrem Kostüm? Es wird schon wahnsinnig heiß, aber ich trinke vier Liter Wasser in fünf Stunden (gewährt einen Blick in eine Umhängetasche, die unter dem Kostüm versteckt ist). Wenn es extrem heiß ist, lege ich innerlich einen Schalter um, dann ist mir nicht mehr heiß, das mache ich mental.



Was tun Sie, wenn Sie aufs Klo müssen, dann würde ja Ihr Geheimnis offenbar? Ich brauche keine Toilette. Mein Körper hat sich daran gewöhnt, dass er von elf bis 16 oder 17 Uhr nicht aufs Klo muss.



Ist es anstrengend, andauernd in einer Position zu verharren? Das ist sehr anstrengend, weil ich mich oft verneige. 2017 hatte ich große Probleme mit dem Ischiasnerv, aber dank Physiotherapie und Üben habe ich das im Griff.



Sind Sie früher nicht sitzend geschwebt? 2012 habe ich ein Gestell entwickelt, auf dem ich gesessen bin. Das habe ich ein halbes Jahr gemacht und bin dann in der Weihnachtszeit im Krankenhaus gelandet - mit einer schweren Lungenembolie vom Sitzen. Meine Füße waren sieben Stunden am Tag abgewinkelt, dadurch haben sich Thrombosen gebildet. Eines Tages bin ich dann umgefallen und habe keine Luft mehr bekommen. Es war ziemlich ernst. Seither stehe ich.



Spüren Sie, ob jemand ein paar Münzen in den Topf vor Ihnen wirft? Bei fünf bis sechs Millionen Touristen, die hier vorbeigehen, spürt man das. Durch Augenkontakt merke ich das sofort. Aber es geht mir nicht ums Geld. Ein Lächeln und ein nettes Gespräch sind mir hundert Mal lieber als jeder Schein und jede Münze. Das gibt mir Kraft.



Sie reden also auch mit den Menschen. Worüber? Viele Salzburger kennen mich schon und kommen auf mich zu. Wenn ich einmal nicht da bin, machen sie sich Sorgen und erzählen mir dann, dass sie mich vermisst haben. Das freut mich sehr. Oft kommen Familien mit ihren Kindern extra in die Stadt. Viele Touristen fragen, wie ich es schaffe zu schweben. Früher wollten die meisten wissen, wo das Geburtshaus von Mozart ist, heute lautet die Hauptfrage, wo das Starbucks-Café ist.



Sie sind wahrscheinlich der am meisten fotografierte Mann Salzburgs. Wir haben das einmal hochgerechnet und sind auf 500.000 Fotos im Jahr gekommen.



Was machen Sie mit den ausländischen Münzen? Ein Mal im Jahr, meistens im Jänner oder Februar, sortiere ich sie und verkaufe sie kiloweise im Internet. Es gibt Leute, die Münzen für ihre Reisen brauchen.



Wer war der bisher berühmteste Besucher? Es kommen viele Prominente. Am meisten habe ich mich gefreut, als Anna Netrebko mit dem Fiaker vorbeigefahren und extra hergekommen ist. Sie war auch schon mit einem Kamerateam da. Neuerdings kommen viele Niederländer, weil in einer Amsterdamer Zeitung ein Artikel über mich erschienen ist. Ich bin ja in Amsterdam geboren.



Was war die bisher höchste "Spende"? 50 Euro, aber das ist sehr selten.



Kann man Sie buchen? Ich will frei sein. Ich habe auch Anfragen von Firmen, ob ich in ein rosa Kostüm schlüpfe oder das Original-Mozart-Kostüm anziehe, aber das mache ich nicht.