Mühlbach am Hochkönig eilte ungeschlagen zum Herbstmeister-Titel

Die Pongauer waren im Herbst in der 2. Klasse Süd nicht zu stoppen und überwintern ohne Niederlage auf dem ersten Platz.

Die Mühlbacher Kicker sind das Maß aller Dinge in der 2. Klasse Süd.

Nur vier Mannschaften überstanden die Herbstsaison im Salzburger Unterhaus ohne Niederlage. In der 2. Landesliga Süd mussten sich Mittersill und Maria Alm noch nicht geschlagen geben, in der 1. Klasse Süd blieb Tabellenführer Bruck noch unbesiegt und in der 2. Klasse Süd schaffte dieses Kunststück Mühlbach/Hkg. Die Pongauer feierten 13 Siege und verließen das Spielfeld nur zwei Mal nicht als Sieger.

Am vergangenen Wochenende holte die Truppe von Trainer Patrick Schweiger im Spitzenspiel gegen den ersten Verfolger SG Wagrain/Kleinarl ein 1:1 und konnte damit den Vorsprung von neun Punkten halten. "Wir waren in der ersten Halbzeit nicht bissig genug, im zweiten Durchgang waren wir dann besser. Leider haben wir kurz vor dem Ende einen Elfmeter verschossen", betont Schweiger, der mit dem Verlauf der Herbstsaison hochzufrieden ist. "Die Mannschaft hat bisher eine überragende Saison gespielt und steht zu Recht an der Tabellenspitze."

Das Ziel war bereits vor der Saison klar: Mühlbach/Hkg. will in die 1. Klasse Süd aufsteigen. "Bisher sieht es ganz gut aus, wir müssen aber im Frühjahr weiter auf einem guten Niveau spielen." Mit nur elf Gegentoren in 15 Spielen stellen die Pongauer die beste Defensive der Liga. Zudem steht Torjäger Mario Hoffmann mit 15 Treffern auf Platz zwei der Torschützenliste.