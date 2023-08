Mühlbach sorgt selbst für mehr Energie

Die Energiegenossenschaft rund um Obmann Johann Koblinger erzeugt mit ihren PV-Anlagen "grünen" Strom und spart gleichzeitig.

Auch in Mühlbach machen die Mitglieder einer Energiegenossenschaft einen Schritt in Richtung Energie-Autarkie.



Seit April 2022 hat sich der Strompreis rund vervierfacht. Obwohl erste Handlungen der Salzburg AG den Preis mit einem neuen Tarif auf 19,99 Cent pro Kilowattstunde reduzierten, ist er im Vergleich zum Beginn 2022 - wo die Kilowattstunde 8,66 Cent kostete - nach wie vor hoch. Seit dem rasanten Anstieg des Strompreises sieht man auch immer wieder Gemeinden und Bürger die Initiative ergreifen. Mit Energiegenossenschaften kann Strom nicht nur durch eigene PV-Anlagen verkauft, sondern auch unter den Mitgliedern aufgeteilt und somit zur Gänze verbraucht werden. Das heißt, es muss weniger Energie ins Netz der Salzburg AG wandern - man spart und erzeugt gleichzeitig "grünen" Strom.

Nach anderen Vorreitern im Pongau folgte nun eine Gruppe in Mühlbach rund um Obmann Johann Koblinger dem Ruf nach mehr Energie-Autarkie und schloss sich zu einer Energiegenossenschaft zusammen: "Die Energiegenossenschaft Mühlbach wurde bereits im August 2022 gegründet", erinnert sich der Obmann. "Zweck ist, unter den Mitgliedern den erzeugten Strom auszutauschen, wobei wir auch gerne Mitglieder ohne Stromerzeugung aufnehmen, dadurch könnte ein guter Mix entstehen. Seit 1. Juli läuft ein erster Probebetrieb."

Genossenschaft plant für die Zukunft

Derzeit gewinnen die 23 Mitglieder der Genossenschaft ihre Energie durch private PV-Anlagen. Dies könnte sich in Zukunft aber ändern. "Momentan wird Strom von einigen Vorstandsmitgliedern aus ihren privaten Anlagen gehandelt. Es ist aber geplant, eine erste Kleinanlage im Herbst von der Genossenschaft selbst errichten zu lassen. Wenn vom Land beziehungsweise der Gemeinde die Richtlinien zur Verfügung stehen, wissen wir, auf welchen Flächen Anlagen errichtet werden können. Erst dann können wir weitere Schritte setzen und an die Errichtung unserer eigenen kleinen Anlage denken", blickt Koblinger nach vorne. Schon jetzt liefert die Genossenschaft Strom an die Gemeinde und das Seniorenheim.

Als größte Herausforderung für die Zukunft sieht Koblinger die Speicherung der gewonnenen Energie. "Zurzeit ist die Technik hierfür noch relativ kostspielig. Es gibt in Mühlbach Überlegungen, im ehemaligen Stollen des Bergbaus Energie zu speichern. Eine diesbezügliche Nutzungsänderung wurde bereits eingereicht." Dennoch steckt sich der Mühlbacher Zusammenschluss für die Zukunft hohe Ziele: "Wir wollen so viele Mühlbacher wie möglich für unsere Genossenschaft gewinnen, damit wir einen kleinen Teil zur Eigenversorgung beitragen können. Wenn ganz Europa diesem Prinzip der Energiegenossenschaften folgen würde, wären wir nicht mehr so abhängig von anderen Staaten und Personen und könnten die Tarife vielleicht sogar selbst gestalten."

Um weitere Mitglieder zu finden, veranstaltete die Mühlbacher Energiegenossenschaft vor Kurzem einen Infoabend, zu dem rund 50 Interessierte kamen. "Das Interesse war groß - was uns natürlich enorm gefreut hat. Hoffentlich findet dadurch auch der ein oder andere zu unserer Genossenschaft", informiert Johann Koblinger abschließend.