Mühlbach: Vermisster Wanderer verbrachte Nacht am Hochkönig im Freien

Suchaktion musste in der Nacht abgebrochen werden. Mann konnte selbstständig absteigen.

Ein 26-jähriger Franzose, der am Abend des 31. Oktober im Hochköniggebiet im Salzburger Pongau von einem Landsmann als vermisst gemeldet worden war, hat die Nacht im Freien unbeschadet überstanden. Der Mann konnte Montagfrüh selbstständig absteigen und wurde schließlich auf der B164 von einem Autofahrer mitgenommen, berichtete die Polizei Salzburg.

Die beiden Männer waren in den Morgenstunden gemeinsam in Richtung Matrashaus aufgestiegen, hatten sich dann jedoch auf Höhe der Torsäule getrennt und der 26-Jährige hatte den Aufstieg alleine fortgesetzt. Als er jedoch am Abend nicht beim vereinbarten Treffpunkt, dem Birgkarhaus, ankam, verständigte sein 24-jähriger Landsmann die Rettungskräfte. Eine Suchaktion der Bergrettung und der Alpinen Einsatzgruppe mit Hubschraubereinsatz musste gegen 2.00 Uhr abgebrochen werden. In der Früh suchten die Einsatzkräfte erneut nach dem vermissten Wanderer. Gegen 8.00 Uhr konnte jedoch Entwarnung gegeben werden, da der Franzose den Abstieg alleine geschafft hatte.