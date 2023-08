Mühlbacher Musiker reiste auf dem Steyr-Traktor quer durch Österreich

Marco Handlbauer reiste mit einer Geschwindigkeit von maximal 50 km/h durch vier Bundesländer. "Die Tour und die Arbeit an neuen Liedern bringen mich schon auch an meine Grenzen. Doch ich bin Musiker mit Leib und Seele und mache das alles nicht, weil ich bekannt oder unbedingt damit reich werden will. Ich würde in allen Situationen Musik machen, denn das ist einfach, was ich bin", erklärt Handlbauer.

Am 16. September tritt Handlbauer in Mühlbach auf.

800 Kilometer, vier Bundesländer, drei Auftritte und eine maximale Geschwindigkeit von 50 km/h. So lauten die Eckdaten des jüngsten Abenteuers des Mühlbacher Musikers Marco Handlbauer. "Es war brutal, aber ich glaube, die Aktion hat voll ins Schwarze getroffen. Jung und Alt tummelten sich um den Steyr-Großtraktor, mit dem ich unterwegs war, machten Fotos und ließen sich von meiner Musik unterhalten", blickt der 25-Jährige zurück.

"Ich glaube, die Kombination aus meiner Musik, meinem Auftreten und dem Traktor ist etwas Neues - auch das Feedback der Zuschauer war dahingehend sehr positiv", schwärmt der Mühlbacher weiter. Dennoch hinterlässt das Musikgeschäft bereits Spuren am jungen Pongauer: "Die Tour und die Arbeit an neuen Liedern bringen mich schon auch an meine Grenzen. Doch ich bin Musiker mit Leib und Seele und mache das alles nicht, weil ich bekannt oder unbedingt damit reich werden will. Ich würde in allen Situationen Musik machen, denn das ist einfach, was ich bin", erklärt Handlbauer.

In den letzten Wochen hat sich für den Pongauer einiges getan. Nicht nur die Tour war ein Erfolg, gemeinsam mit dem Traktorenhersteller Steyr ging Handlbauer vor Kurzem eine Zusammenarbeit ein: "Nun fahre ich ganz offiziell zu jedem meiner Auftritte mit einem Steyr-Traktor."

Bei diesen Auftritten trägt der 25-Jährige stolz ein Paar Schuhe der Firma Pfanner. "Auch sie unterstützen mich nun auf meinem Weg im Musikgeschäft. Bei einem Besuch am Firmensitz in Vorarlberg wurde ich von ihnen von Kopf bis Fuß neu eingekleidet. Ein großes Dankeschön noch mal an die beiden Firmen für die großzügige Unterstützung."