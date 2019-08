Mühsame Suche nach Flächenbrand in St. Gilgen

Nach den Unwettern mit zahlreichen Blitzschlägen entstand beim Mondsee im Gemeindegebiet von St. Gilgen ein Feuer. Erst mithilfe des Hubschraubers konnte die Feuerwehr den Brandherd entdecken.

Zu einem mühsamen Löscheinsatz führte ein Flächenbrand im Gemeindegebiet von St. Gilgen am Dienstag. Nach den Unwettern mit zahlreichen Blitzschlägen war im Bereich der Oberburgau ein Feuer entstanden. Die Freiwillige Feuerwehr versuchte gemeinsam mit Polizisten aus Salzburg und Oberösterreich den Brandherd zu lokalisieren. Dies gelang erst mit Unterstützung des Polizeihubschraubers. Bei den Löscharbeiten kam dann ebenfalls der Hubschrauber zum Einsatz. Bei der Aufnahme von Löschwasser mit einem Außenlastbehälter musste die Polizei mehrere Boote und Paddler von der Einsatzstelle am Wasser wegweisen. Am späten Dienstagnachmittag war der Brand schließlich gelöscht.

Beim Löscheinsatz waren die Feuerwehren Unterach am See, Au am See, Winkl, Abersee, St. Gilgen, Strobl und Scharnstein mit mehr als 60 Einsatzkräften sowie die Polizeiinspektionen St. Gilgen, Mondsee und Unterach mit Unterstützung des Polizeihubschraubers eingesetzt.

Quelle: SN