Müll: Haushalte entscheiden nun mit, wie viel sie bezahlen

Mit Jänner gilt ein neues Müllgebührenmodell: Wer besser trennt, spart Geld. Rund 1000 Salzburger sind auf den Zug schon aufgesprungen. Die "Stadt Nachrichten" machten für die Leser den Test.

Ob Unmengen an Plastik, das die Weltmeere verschmutzt, oder zugemüllte Schandflecken in einzelnen Stadtteilen, wie sie die "Stadt Nachrichten" immer wieder aufzeigen: Die mediale Aufmerksamkeit spiegelt wider, dass Müll global und regional ein immer größeres Thema wird.

Die Salzburger sind da ein bisschen besser. So brachten sie im Vorjahr um 900 Tonnen weniger Restmüll auf die Waage als noch 2016. "Ein Minus von 2,5 Prozent, und das in Zeiten, in denen Müll überall mehr wird", zieht Walter Galehr eine positive Bilanz.

Diesen Schwung will der stellvertretende Amtsleiter im Abfallwirtschaftsservice ins neue Jahr mitnehmen: mit dem neuen Gebührenmodell, gültig seit Anfang Jänner. Neu daran: Es belohnt gute Mülltrenner mit geringeren Gebühren. Und solche, die beim Trennen noch besser werden möchten. Galehr selbst hat es entwickelt. Die "Stadt Nachrichten" machten den überraschend einfachen Test. Über die Homepage www.müllchecker.at lassen sich über das "Müll 1x1" verschiedene Optimierungen des eigenen Müllaufkommens durchspielen.

Bei unserem Test ging Galehr von einem für eine vierköpfi- ge Familie durchaus gängigen 120-Liter-Behälter aus, der wöchentlich entleert wird. Das kostet die Musterfamilie X bis dato jährlich 217,36 Euro. Nun gibt Mutter X online ein, welches Einsparpotenzial sie sich zutraut. "Wir wissen aus Studien, dass bis zu 50 Prozent des Abfalls im Restmüll nicht rein sind. Der müsste getrennt sortiert werden, um ihn wieder verwerten zu können. Da lässt sich also noch sparen - Müll und folglich auch Geld. Das ist unsere Botschaft", sagt Galehr.

Familie X ging auf Nummer sicher und gab eher vorsichtig eine mögliche Ersparnis von 25 Prozent der Müllmenge an.

Was geschah? Die Software entwickelte verschiedene Szenarien. Eines sah vor, auf eine 80-Liter-Tonne umzusteigen und das wöchentliche Intervall beizubehalten. Kostenersparnis: jährlich rund 60 Euro (28 Prozent).

Der zweite Vorschlag: eine größere Tonne (180 Liter), 14-tägiger Abholmodus. So ergibt sich immer noch eine Kostenersparnis von 50 Euro (23 Prozent). Traut sich Familie X statt der angepeilten 25 sogar 50 Prozent Müllmengen-Reduktion zu, würde sie (mit 120-Liter-Tonne, 14-tägig) 115,44 zahlen - um 102 Euro weniger als aktuell. Aber: Da muss man gut sein. Das Abfallvolumen beläuft sich bei diesem Szenario auf 15 bis 20 Liter pro Person und Woche. "In der Stadt Salzburg sind allerdings 37 bis 45 Liter pro Person und Woche eher die Regel", zitiert Galehr statistische Werte.

In unserem Beispiel wirft der Computer noch zwei weitere Möglichkeiten aus: 1. eine Tonne à 240 Liter, 14-tägig, ergibt aber nur mehr eine Ersparnis von einem Euro pro Jahr zum bisherigen Preis. Und 2.: Alles wie gehabt: eine Tonne à 120 Liter, Entleerung wöchentlich. Kostet ab sofort 232,44 Euro (um sieben Prozent mehr als bisher). Was lernen wir daraus? Am teuersten ist es, gar nichts zu tun.