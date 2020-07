Müll landet säckeweise im Fluss

Fischer klagen über illegale Müllentsorgung im Fritzbach. Sie passiert in rauen Mengen. Auch an Plastik verendete Fische wurden schon entdeckt.

Die Pongauer Nachrichten erreichten grausige Fotos vom Fritzbach. "Zehn Autoreifen, Bauschutt, Plastikmüll, ein Rasenmäher, eine Mistgabel und sogar eine komplette Kücheneinrichtung habe ich in den letzten Wochen dokumentiert", so der Fischer Lukas Aita. Er und Jennifer Brüggler besitzen im Fritzbach eine Jahreskarte fürs Fischen. "Bei unseren letzten Fängen haben wir Fische mit Plastikmüllresten im Bauch gefangen", geben sich die beiden Hobbyfischer entsetzt, "blaue und gelbe Plastikstücke. Letztens entdeckten wir auch einen qualvoll verendeten Fisch mit einem blauen Plastikring um seinen Körper."

Sie hätten über ihre Funde bereits in der Vergangenheit die Polizei und auch die Gemeinden informiert, so die beiden Fischer. "Doch das Problem wird nicht weniger, leider entdecken und sammeln wir im kompletten Flussgebiet von Hüttau über Pöham bis zur Mündung in die Salzach immer wieder illegal entsorgten Müll. Unsere Fische fressen diesen Müll. Wir reden von Plastikmüll im Meer und dabei ist es bei uns genauso schlimm. Wir haben sogar Einheimische bei ihrer Gartenmüllensorgung in den Fluss beobachtet und sie darauf angesprochen, aber es herrscht wohl kein Problembewusstsein."

"Das ist absolut kein Kavaliersdelikt", sagt dazu der Bezirkspolizeikommandant Josef Nothdurfter, der dazu auch Bezirksfischermeister im Pongau ist, "neben der Umweltbelastung verenden die Fische elendiglich." Nothdurfter betont, dass dies ein schweres Vergehen mit hohen Strafen sei. Die Polizei nimmt Hinweise entgegen.