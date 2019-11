Um Müll und eine Rattenplage zu vermeiden, hat die Gemeinde ein Verbot erlassen. Vor allem arabische Gäste haben vermehrt auf den Liegewiesen am See gegrillt. Das Verbot gilt freilich auch für Einheimische.

