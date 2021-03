Müllaufkommen hat sich extrem gesteigert

Ob Josefiau oder Altstadt: Der Druck wegen des Drecks steigt - die Pandemie trägt ihren Teil dazu bei.

Auch wenn sich zuletzt wieder eine Schneedecke darübergelegt hat und das Problem kaschiert, das alljährliche Müllproblem gewinnt mit den ersten Frühlingstagen an Brisanz - und das an gleich mehreren Stellen in der Stadt. Irene Frey aus der Josefiau hatte in einem Bericht der Stadt Nachrichten vorige Woche die herrschenden Zustände im Süden beklagt. Sie erzählte, sie sammle täglich Müll ein - in nur einer Woche seien fünf volle 60-Liter-Säcke zusammengekommen. Nun lässt Leser Heinrich Pächtler wissen, auch seine Frau sei ...