Müllberg in der Stadt Salzburg ist geschrumpft: 3000 Tonnen weniger Abfall im Coronajahr

Die Lockdowns haben sich auch im Mist niedergeschlagen. So sind die gesammelten Altkleider und Kartonagen gestiegen. In anderen Bereichen gibt es eine Reduktion, weil Gastro, Handel und Hotellerie zeitweise schließen mussten.

Die Stadt-Salzburger haben im Coronajahr 2020 weniger Müll produziert. Das zeigt die Abfallbilanz, die die Landeshauptstadt am Mittwoch präsentiert hat. Geschlossene Gastronomie, Hotellerie, Handel und mehrere Lockdowns sind die Ursachen, dass die Gesamtabfallmenge im Vergleich zu 2019 um 3,9 Prozent gesunken ist - von 81.684 Tonnen auf 78.467 Tonnen.

Das Restmüllaufkommen sank um 3,5 Prozent und lag bei 33.219 Tonnen. Bei den getrennt gesammelten Abfallmengen gab es unterschiedliche Entwicklungen. Die Menge der Plastikflaschen und Kartons stieg auf 845 Tonnen (plus 1,7 Prozent), ebenso die Menge der Alttextilien (848 Tonnen, plus drei Prozent). Im Gegensatz dazu sank der gesammelte Bioabfall um vier Prozent auf 13.136 Tonnen. Weniger gesammelt wurde auch beim Sperrmüll (2841 Tonnen, minus 18 Prozent) und beim Altpapier (10.198 Tonnen, minus 5,6 Prozent). Das Volumen freilich ist aufgrund der Kartonagen bei Letzterem dennoch gestiegen. Das hat vor allem einen Grund: die Online-Einkäufe im Coronajahr. Kartonagen dürfen nur gefaltet - nicht zerrissen - in die Altpapiertonne. Große Verpackungen müssen beim Recyclinghof abgegeben werden. Dort war im Vorjahr auch einiges los. Trotz zeitweise eingeschränkten Angebots war die Abfallmenge am Recyclinghof mit 11.913 Tonnen nur um 0,6 Prozent geringer als 2019. "2020 hat uns gezeigt, dass das Team des Abfallservice auch in Krisenzeiten unverzichtbar ist", sagt der ressortzuständige Vizebgm. Bernhard Auinger (SPÖ).

Beim Mülltrennen gebe es aber noch viel Potenzial, heißt es von der Stadt Salzburg. Denn noch immer lande zu viel in der Restmülltonne. Rund 50 Prozent des Inhalts würden dort nicht hineingehören. Bioabfall macht etwa ein Drittel des Restmülls aus. Dazu kommen Altglas, Plastikflaschen, Getränkekartons und Altpapier. All das muss teuer entsorgt werden. Das kostet die Stadt jährlich rund 1,3 Millionen Euro mehr, heißt es.

Die Stadt Salzburg hat vor zwei Jahren ein neues Gebührenmodell beim Müll eingeführt. Dabei werden Mülltrenner belohnt. Wer weniger Restmülltonnen benötigt, zahlt letztlich auch geringere Betriebskosten.

Die persönliche ideale Kombination von Tonnengröße und Abholintervall lasse sich ganz einfach mit dem Müll-Checker ausrechnen. Die Experten vom Abfallservice stehen auch für alle anderen Anfragen zur Verfügung unter 0662/8072-4544 oder abfallservice@stadt-salzburg.at

Quelle: SN