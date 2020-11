Müllcontainer-Brandserie geklärt: Zwei Jugendliche sind in U-Haft

Die Serie von Mülltonnen-Bränden in der Stadt Salzburg hat sich in der Nacht auf Sonntag fortgesetzt. Nur wurden zwei Burschen auf frischer Tat ertappt.

Nach umfangreichen Ermittlungen gelang es der Polizei in der Stadt Salzburg eine Serie von Brandlegungen in Mülltonnen aufzuklären. In der Nacht auf Sonntag wurden in Salzburg-Taxham zwei Jugendliche festgenommen, als sie zwei Müllcontainer neben einem Mehrparteienhaus in Brand setzten. Der 14-jährige Österreicher und der 15-jährige Albaner stehen in dringendem Tatverdacht, zwischen 1. und 22. November insgesamt 27 Brände gelegt zu haben. Die beiden versuchten zu fliehen, konnten aber festgenommen werden. Sie stehen im Verdacht, diverse Brände gelegt und Einbruchdiebstähle verübt zu haben. Bereits am 13. November trafen Beamte die beiden bei einer Brandlegung in Salzburg-Taxham an. Damals griff das Feuer auf einen Verteilerkasten der Telekom über, konnte jedoch von der Berufsfeuerwehr Salzburg rasch gelöscht werden.

Nach Abschluss der Erstermittlungen wurden die Beschuldigten über Anordnung der Staatsanwaltschaft Salzburg in die Justizanstalt Salzburg überstellt. Die Ermittlungen hinsichtlich weiterer Tatverdächtiger, den genauen Brandursachen, Tathergängen und zu etwaigen weiteren strafbaren Handlungen sowie die schwerpunktmäßige Überwachung des Stadtgebietes dauern noch an. Bei den gelegten Bränden ist bisher niemand zu Schaden gekommen. Neben der strafrechtlichen Verantwortlichkeit müssen die Beschuldigten mit einer Schadenswiedergutmachung und dem Ersatz der Einsatzkosten rechnen. Wie hoch der Sachschaden ist, wird derzeit noch untersucht.

Quelle: SNapa