Ein 34-jähriger bosnischer Staatsangehöriger entdeckte in der Nacht auf Samstag gegen 2.17 Uhr den brennenden Müllcontainer auf einem Firmengelände in Saalfelden. Das meldet die Polizei in einer Aussendung.

Die Feuerwehr konnte den Brand demnach innerhalb kürzester Zeit löschen. Die Brandursache steht noch nicht fest, laut Besitzer könnte auch heiße Asche das Feuer entfacht haben, heißt es.

Die Feuerwehr Saalfelden rückte mit neun Mann und zwei Fahrzeugen aus.

Quelle: SN