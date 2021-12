Mülleimer in der Stadt Salzburg mit Böllern gesprengt

In der Zaunergasse wurden außerdem zwei Großraum-Altpapiertonnen in Brand gesetzt.

Am Sonntagabend beschädigten zwei bislang unbekannte Täter einen Mülleimer in einer Bushaltestelle der Maxglaner Hauptstraße, indem sie diesen vermutlich mit Böllern sprengten.

Kurz nach Mitternacht wurden von bislang unbekannten Tätern in der Zaunergasse zwei Großraum-Altpapiertonnen in Brand gesetzt, wobei diese bis zur Hälfte abbrannten. Durch den Brand wurde die Müllinsel, in der sich diese Container befanden, beschädigt.

Die Berufsfeuerwehr Salzburg war mit einem Fahrzeug und sechs Mann vor Ort und löschte den Brand, berichtet die Polizei in einer Aussendung.