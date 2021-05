"Müllers" in Golling wird zum "Kuatei"

Nach 16 Jahren als "Müllers Café" bzw. "Müllers Deli" startet das Lokal im Gollinger Markt nun mit neuem Namen und neuem Eigentümer. Der ist im Tennengau aber kein Unbekannter.

In der Ausgabe vom 8. Oktober berichteten die TN über die Gollingerin Claudia Müller. Sie suchte für ihr "Müllers Deli" in der Servus-TV-Sendung "Die Nachfolger - Mein Betrieb wird dein Betrieb" einen Käufer. Nur zwei Tage später läutete das Telefon - Christian Feßler, Chef des "Kuatei"-Cafés in Hallein, war online über ihr Inserat gestolpert und wollte sich mit ihr treffen.

Mittlerweile ist alles unter Dach und Fach und der 23-jährige Tiroler freut sich auf die Herausforderung als neuer ...