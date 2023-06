Mülltauchen gegen die Teuerung

Weggeworfene Waren sind in der Regel nicht herrenlos. In Salzburg sind sie Eigentum der Stadt, die sich um die Beseitigung kümmert. Allerdings ist es eine rechtliche Grauzone. "Befindet sich der Müll in einer Mülltonne, dann ist das im ersten Moment Diebstahl. Allerdings stellt sich dann die Frage, ob es sich um werthaltige Sachen handelt, die man noch verwerten könnte", sagt Jürgen Wulff-Gegenbaur, Amtsleiter des Salzburger Abfallservices. Grundsätzlich kann daher gegen Mülltaucher Anzeige erstattet werden. "Ob was dabei rauskommt, ist allerdings fraglich. Bis jetzt wurde noch niemand in Österreich deswegen verurteilt", so der Amtsleiter.

Künstliche Intelligenz berechnet benötigte Menge

Durch die massiven Preiserhöhungen der Lebensmittel für das tägliche Leben ist auch das Thema der weggeworfenen Waren wieder in den Vordergrund gerückt. Bei Spar sei man bemüht, den Überfluss an Lebensmitteln zu vermeiden. Das Unternehmen setze daher seit einem Jahr auf eine künstliche Intelligenz, die die benötigten Mengen berechnen soll. Mit dieser Methode analysiert das IT-Team von Spar sämtliche Daten über Verkaufsmengen, Wetterbedingungen, Sonderangebote, Marketingaktionen, Saisonalität und andere Faktoren "Wir können somit eine präzise Vorhersage der optimalen Menge in den jeweiligen Filialen machen", sagt Unternehmenssprecherin Nicole Berkmann.

Rund ein Prozent der Lebensmittel können laut ihr nicht verkauft werden. Viele Waren werden dem Sozialmarkt zur Verfügung gestellt. Zudem setzt man auf Apps wie "2 good to go", bei der verbilligte Waren in einem gewissen Zeitraum abgeholt werden können.

Spar toleriert die Mülltaucher

Mit den Mülltauchern habe man bei Spar im Grunde kein Problem. "Wir akzeptieren sie, solange sie nichts beschädigen und keine Unordnung hinterlassen", sagt die Unternehmenssprecherin. Zudem werden die Müllräume sukzessive nicht mehr öffentlich zugänglich gemacht. "Immer mehr Märkte sind in Gebäuden untergebracht, wo das so vorgegeben ist", sagt Berkmann.

Das bestätigt auch Mülltaucher Markus. "Es wird immer schwieriger, Märkte zu finden, bei denen ich nach Lebensmitteln suchen kann. Es gibt aber nach wie vor viel zu holen, wenn man weiß, wo es Sinn hat." Manchmal trifft er bei seinen Touren auch auf andere Mülltaucher. "Da kann es dann schon vorkommen, dass man die ,Beute' gerecht untereinander aufteilt."

Während man bei Spar Toleranz für die Mülltaucher zeigt, haben die Verantwortlichen der Rewe-Group, zu der unter anderem Billa gehört, kein Verständnis dafür und sprechen von einem gesundheitlichen Risiko für die Mülltaucher. "Es ist nicht erwünscht, dass Personen Lebensmittel aus unseren Müllcontainern nehmen, da sich dort auch abgelaufene, verdorbene oder nicht verkehrsfähige Waren aus Produktrückrufen befinden, die Verunreinigungen aufweisen können", so die Stellungnahme des Unternehmens.

27 Kilogramm pro Person und Jahr

Wie viele von den noch verwertbaren Lebensmitteln im Müll landen, wurde das letzte Mal im Jahr 2019 überprüft. Bei dieser Restabfallanalyse des Landes Salzburg wurde festgestellt, dass, über das gesamte Bundesland gesehen, ein Sechstel des Restmülls vermeidbare Lebensmittelabfälle waren. Das entspricht etwa 15.000 Tonnen oder 27 Kilogramm pro Person und Jahr. "Mit den weggeworfenen Lebensmitteln könnten 20.000 Menschen ein Jahr lang ernährt werden", sagt Abfallservice-Chef Jürgen Wulff-Gegenbaur.