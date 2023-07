Plus

Plus

Plus

Im vergangenen Jahr sammelten Mitarbeiter der Asfinag in Salzburg 583 Tonnen Müll ein. Ein Problem stellt Müll am Fahrbahnrand dar. "Es gibt nichts, was wir noch nicht gefunden haben."

BILD: SN/ROBERT RATZER Christopher Klemm und Markus Gassl sind als Mitarbeiter der Straßenerhaltung dafür zuständig, Parkplätze und Autobahnränder von Müll zu befreien. In der Urlaubszeit haben sie besonders viel zu tun.