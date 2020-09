München: Fremder Mann wollte sich mit Elfjährigem aus Wals vor Auto stürzen

Laut der deutschen Polizei soll der Mann einen "verhaltensauffällig Eindruck" gemacht haben. Er war bereitts zwei Tage zuvor auffällig geworden.

Ein elfjähriger Bub aus Wals-Siezenheim ist am frühen Montagabend in München offenbar völlig grundlos von einem fremden Mann attackiert worden. Das teilte das Polizeipräsidium München am Dienstag mit.

Der Vorfall ereignete sich gegen 19.15 Uhr an einer Kreuzung in der Altstadt. Der 35-jährige mutmaßliche Angreifer soll laut bisherigen Ermittlungsstand den Buben "ohne erkennbaren Anlass" gepackt haben und mit ihm auf die Straße gesprungen sein. Zu diesem Zeitpunkt sei eine 29-jährige Lenkerin gerade in den Kreuzungsbereich eingebogen. Weil sie ...