Münchner Bundesstraße wird nun vierspurig

Land: Tiefbauarbeiten sollen im Sommer starten; Stadt investiert heuer 52 Mill. Euro in ihre Baustellen.

52 Mill. Euro wird die Stadt Salzburg heuer im Bauressort investieren - in über 50 Projekte. 19,5 Mill. Euro davon werden vom Bund ("Gemeindemilliarde") finanziert. Baustadträtin Martina Berthold (BL) nannte am Donnerstag als größte Einzelinvestitionen jene 11,36 Mill. Euro, die in die Sanierung des Kindergartens Abfalter bzw. von vier Volksschulen (Aigen, Leopoldskron, Liefering, Taxham) fließen. Eine spezielle Baustelle (um 1,025 Mill. Euro) wird die Sanierung der St.-Sebastians-Kirche, wie Baudirektor Alexander Schrank sagte: Sie erhält ein neues Kupferdach, dabei wird die ...