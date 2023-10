"Mütze on Tour": Fußmarsch durch Europa führte durch den Pongau

Karsten Rinck aus Hamburg marschiert mit Hündin Lotte 25.000 Kilometer zu Fuß durch Europa, um seine mentale Gesundheit zu verbessern. Zuletzt zog es die beiden auf ihrer Reise durch den Pongau.

Seit 1. Mai 2021 wandert Karsten Rinck quer durch Europa. Der 42-Jährige aus Hamburg hat es sich zum Ziel gesetzt, in fünf Jahren 40 Länder auf rund 25.000 Kilometern zu durchwandern. Zuletzt zog Rinck, der sich "Mütze" nennt, mit seinem gelben Wagen und Hündin Lotte auf seiner Reise durch den Pongau. Über Schwarzach, Flachau und Radstadt marschierte er bis nach Obertauern, um von dort aus in den Lungau weiterzuziehen. "Inspiriert dafür hat mich der Franco-Kanadier Jean Beliveau, der von 2000 bis 2011 nach schweren seelischen Problemen um die Welt gelaufen ist", berichtet Rinck, der selbst ähnliche Erfahrungen gemacht hatte. "Das hat etwas in mir ausgelöst und dann sind die ersten Ideen entstanden", erinnert sich der Deutsche.

Auskurieren im Radstädter Torwirt

In Radstadt haben Mütze und Lotte auf ihrer Reise rund 12.800 Kilometer zu Buche stehen. Die Route führte bisher von Norddeutschland über die Benelux-Staaten, Großbritannien und Irland weiter nach Frankreich und nach einer Schleife auf der iberischen Halbinsel, durch Italien und die Schweiz nach Österreich. Die Rückmeldungen der Einheimischen seien dabei weitestgehend positiv. Rinck kommt nächtens etwa auch bei Privatpersonen unter oder übernachtet in Feuerwehrwachen. "In Radstadt hat man mich, trotz Betriebsferien, im Hotel 'Torwirt' meine Erkältung auskurieren lassen. Das war eine ganz große Hilfe", erzählt der Wandersmann von der Hilfsbereitschaft im Pongau. Nach dem Erreichen der 12.500 Kilometer Marke, die die Hälfte seiner Reise markierte, sei er nun gewissermaßen wieder auf dem "Heimweg". "Auch wenn ich dafür noch über zwei Jahre benötige. Es ist ein gewaltiges Abenteuer", resümiert Rinck.