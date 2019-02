Muhr: Gemeindestraße ab Ortsende Richtung Hintermuhr erneut nach Lawinenabgang gesperrt

Am Sonntagvormittag kam es erneut im Muhrer Ortsteil Jedl zu einem Lawinenabgang auf die Gemeindestraße. Wann die Straße geräumt und in der Folge auch wieder freigegeben werden kann, war am Sonntagabend ungewiss.

SN/apa/neumayr Bereits am 3. Februar hatte die Gemeindestraße ab dem Ortsende in Richtung Hintermuhr wegen Lawinenabgängen gesperrt werden müssen.