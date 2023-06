Muhr: Holzanhänger löst sich von Traktor und stürzt Böschung hinab

Die Muhrer Landesstraße wurde am Freitag im Bereich der Murbrücke bis 17 Uhr gesperrt.

Ein 42-jähriger Landwirt fuhr am Freitag gegen 14 Uhr mit seiner Zugmaschine samt Holzanhänger auf der Muhrer Landesstraße L211, von der Ortschaft Muhr kommend in Richtung Sankt Michael im Lungau. Auf Grund unangepasster Fahrweise kam der mit Fichtenrundholz voll beladene Anhänger ins Schaukeln und löste sich dadurch von der Zugmaschine, berichtete die Polizei Salzburg am Samstag in einer Aussendung. Infolge schlitterte der Anhänger nach links, über die Gegenfahrbahn und die angrenzende Böschung auf eine Wiese und kippte seitlich um.

Durch die Bergungsarbeiten war die Muhrer Landesstraße im Bereich der Murbrücke bis 17 Uhr gesperrt bzw. erschwert passierbar.

Die Aufräumungsarbeiten wurden von der Freiwilligen Feuerwehr Muhr durchgeführt.

Ein beim Lenker der Zugmaschine durchgeführter Alkoholtest verlief mit 0,0 Promille negativ.