Mundartarchiv aus Oberalm ist aufgetaucht

Damit alte Wörter nicht in Vergessenheit geraten, hat Anna Eckkramer aus Oberalm 30 Jahre lang Mundartwörter gesammelt. Nun werden sie archiviert.

Anna Eckkramer aus Oberalm hat es schade gefunden, dass viele alte Wörter nicht mehr verwendet werden. Um sie vor dem Vergessen zu bewahren, hat sie Mundartwörter gesammelt und in alphabetischer Reihenfolge aufgeschrieben. Nach ihrem Tod im Jahr 2008 hatte ein privater Sammler die Unterlagen übernommen. Er übergab sie vor Kurzem den Tennengauer Nachrichten. Wir veröffentlichen seither die Wörter regelmäßig in unserem Dialektkasterl.

Das Original wurde kürzlich an die St. Kolomaner Mundartdichterin Erika Rettenbacher übergeben. Diese wird sie in das August-Rettenbacher-Mundartarchiv der Gemeinde St. Koloman aufnehmen. Neben den verschiedensten Mundartwörtersammlungen wird auch die Eckkramer-Sammlung archiviert. Sie soll so für die Nachwelt erhalten bleiben.

Rund 30 Jahre hat sich Eckkramer bemüht, eine in Oberalm und in den unmittelbaren Nachbarorten nicht mehr oder nur selten gesprochene Mundart und deren Bedeutung aufzuzeichnen. "Bleistift und Zettel waren immer meine Begleiter. Meine Großeltern mütterlicherseits waren im Wiestal. Väterlicherseits kamen sie vom Spumberg. Schon als Kind konnte ich von ihnen und von meinen Eltern die Mundart aufnehmen", schreibt sie in einem kurzen Lebenslauf, der der Mundartwörtersammlung beigefügt war.

Ein kleiner Beitrag, damit die Mundart erhalten bleibt

Sie beobachtete, dass mit ihrer Aufzeichnung "nicht gesagt ist, dass einige Wörter überhaupt nicht mehr gesprochen werden. Manche Wörter leben bei älteren Personen weiter. Etwas abgeändert - oft durch Betonung - werden sie im Salzachtal gesprochen. In der Taugl oder im Lammertal ist die Aussprache schon etwas härter. Die Lammertaler nehmen teilweise die Aussprache der Pongauer an", schreibt sie. Mit ihrer Sammlung wollte Eckkramer einen kleinen Beitrag leisten, damit die Mundart erhalten bleibt.

Auch über ihr Leben ist einiges bekannt: Anni Eckkramer, geborene Brüggler, war Beamtin in Rente. Sie ist im 88. Lebensjahr gestorben. Aus ihrem Lebenslauf geht auch hervor, dass sie im Jahr 1917 in Oberfranken in der Nähe der tschechischen Grenze geboren wurde. Mit 14 Jahren nahm sie die Stelle als Hausmädchen bei ihrem Lehrer an. Drei Jahre arbeitete sie da. Dann wollte sie mehr verdienen und ging auf Saison. Ihre erste Stelle führte sie in das Kleinwalsertal. Da lernte sie Cilli, eine Oberösterreicherin, kennen. Mit ihr blieb sie in Kontakt.

"Wir hatten nichts"

Bald hängte sie ihre Arbeitsstelle im Tourismus an den Nagel und wurde Sacharbeiterin. Nachdem ihr Verlobter im Krieg gestorben war, besuchte sie ihre Freundin. Diese arbeitete zu dieser Zeit beim Hammerwirt. Da lernte sie ihren zukünftigen Mann kennen und lieben. Bald darauf siedelte die junge Frau mit ihrem Baby in den Tennengau und wohnte bei ihrer Freundin Cilli im Hammerwirt. Bevor sie in Salzburg mit ihrem drei Monate alten Kind ankam, sind Bomben gefallen. Nach dem Krieg war ihr Mann in Kärnten in Gefangenschaft. Danach arbeitete er in Salzburg als Steinmetz und als technischer Zeichner. Die kleine Familie bekam eine Wohnung: "Wir hatten nichts. Unser Geschirr haben uns Freunde geschenkt", schreibt Eckkramer.